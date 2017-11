Justitie: zorgtopman leidde luxe leven met geld gehandicapten

Wie had dat gedacht: van een villa met een rieten dak naar een flatje vol ongemak? Het klinkt als een geestige nieuwe reclamespot van Telfort, maar het is het verhaal van de Limburgse zorgondernemer Guus de J. Justitie verdenkt hem ervan miljoenen euro's die bedoeld waren voor gehandicapten achterovergedrukt te hebben en uitgegeven te hebben aan paarden, kunst, horloges, onroerend goed, dvd's en fitnessapparatuur.



Het onderzoek naar De J. en zijn geliefde Desirée T. (tevens zijn voormalige secretaresse) loopt al jaren. Vanaf vandaag staan ze voor de rechter in Roermond. Wat de uitkomst van de slepende zaak ook is, het leven van Guus de J. en Desirée T. is drastisch veranderd. Tot een paar jaar geleden woonden ze in een riante villa met rieten kap in het Zuid-Limburgse gehucht Thull. Nu verblijven ze verderop, in Schinnen, in een flatje boven het plaatselijke Aldi-filiaal. Door de intercom bevestigt Guus de J. dat hij daar nu woont. Zijn deur blijft dicht, vertelt hij direct. Eerst de rechtszaak maar. ,,Daar wacht ik al jaren op, dat ik me kan verdedigen. Dat ik voor miljoenen gefraudeerd zou hebben, is de grootst mogelijke onzin.''