Justitiemedewerkster snuift coke en belt politie: Bang voor mijn dienstwapen

De vrouw verkeerde in een verwarde toestand, constateerde de politie, die twee eenheden en een onderhandelaar naar de woning van de vrouw stuurde. Het incident speelde eind april, maar is pas recent door justitie toegevoegd aan een overzicht van gevangenisgerelateerde incidenten.

Omdat de situatie ernstig was, heeft de politie de justitiemedewerker gecontroleerd in de politiesystemen. Daar bleek zij geen onbeschreven blad te zijn. De vrouw, die sinds 2019 in dienst is van justitie, had een zogeheten ‘gevalideerde gevarenclassificatie harddruggebruiker’ op haar naam staan.