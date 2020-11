KAART | Aantal besmettingen in regio daalt licht, geen overlijdens gemeld; kijk hier hoe het in jouw gemeente is

Het RIVM meldt vandaag landelijk 6093 nieuwe coronabesmettingen, een stijging van meer dan honderd ten opzichte van gisteren. Daarmee schommelt het cijfer al een paar dagen in de buurt van de 6000, net als vorige week zaterdag. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalde ondertussen weer wel: naar 1902.

Gisteren meldde het RIVM 5974 nieuwe coronabesmettingen. Dat was weer meer dan de 5725 van eergisteren. De cijfers van de afgelopen dagen zijn echter vertroebeld doordat een aantal oude meldingen door een storing later zijn doorgekomen.

In de regio daalt het aantal gemelde besmettingen licht naar 515 in de afgelopen 24 uur. Dat waren er vrijdag nog 562 en donderdag 559. Het cijfer van donderdag was een stijging van bijna 200 besmettingen ten opzichte van de dagen daarvoor.

Geen overlijdens

Het aantal ziekenhuisopnames bleef in het afgelopen etmaal met 7 min of meer gelijk met de voorgaande drie dagen. In de laatste 24 uur werden opnames gemeld uit Veenendaal, Neder-Betuwe, Heumen, Doetinchem, Buren en Ede

Opvallend is dat sinds gisteren in de Achterhoek, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden en delen van Utrecht, Brabant en Limburg geen overlijdens zijn doorgegeven.

Daarmee is op het licht dalende aantal besmettingen na het beeld uit de regio nagenoeg hetzelfde als landelijk. Duidelijk is dat het, zoals ook premier Rutte gisteren concludeerde, niet echt de goede kant op gaat. Een week geleden meldde het RIVM op zaterdag ook ruim 5900 besmettingen. Daarna daalde het even stevig tot onder de 5000, om vervolgens weer te stijgen. Maar nogmaals: een storing in het doorgeven van de cijfers enkele dagen geleden, vertroebelt de informatie enigszins.

Precies om die reden analyseert het RIVM liever op basis van weekcijfers. Wie de dagcijfers van de afgelopen maand analyseert, ziet dat het verschil met een dag eerder regelmatig meer dan tien procent of hoger is, als gevolg van storingen, correcties en het wisselende aantal afgenomen testen.

Maatregelen afbouwen

Premier Rutte zei gisteren ‘dat het nog altijd niet goed gaat', al is hij wel redelijk tevreden met de minder dan 2000 COVID-patiënten die nog in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen er nu 1902 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1961), van wie 550 op de IC (gisteren: 547). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

Maar pas als het aantal besmettingen per dag lager is dan 3600 en er minder dan 10 ic-opnames per etmaal zijn, zijn er ‘mogelijkheden’ om half december maatregelen af te bouwen, benadrukte Rutte gisteren.

Gisteren was het voor het eerst sinds 21 oktober dat er minder dan tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis lagen. Daarvan lagen er 547 op de IC, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

