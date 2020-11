KAART | Aantal besmettingen in regio zakt verder, Nijmegen op niveau half september; kijk hier hoe het in jouw gemeente is

NIJMEGEN - De besmettingsscijfers in de regio zakken dusdanig, dat een stad als Nijmegen nu op het niveau van half september zit. In gemeenten als Druten, Gennep, Boxmeer, Mook en Middelaar, Heumen, Westervoort, Sint Anthonis en Doesburg werden de afgelopen 24 uur nog maar een of twee besmettingen gevonden.

Het totale aantal in de regio was het voorbij etmaal lager dan gisteren maar iets hoger dan eergisteren. Wel vielen er weer zeven overlijdens te betreuren: in Berkelland, Grave, Nijmegen, Lingewaard, Oude IJsselstreek en twee in Arnhem.

Dat Nijmegen nu op het niveau van half september zit, is opmerkelijk: op dat moment begonnen de aantallen positief geteste mensen op te lopen en kwamen de eerste grote zorgen over de tweede coronagolf.

Niet meer in de fase ‘zeer ernstig’

Kijkend naar de weekcijfers, het aantal besmettingen in een week tijd per 100.000 inwoners, dan zitten de meeste gemeenten in de regio inmiddels niet meer in de fase ‘zeer ernstig’. Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Overbetuwe, Sint Anthonis, West Maas en Waal, Utrechtse Heuvelrug, Renkum en Rhenen zakken zelfs onder de 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: twee weken geleden zaten tientallen gemeenten in de regio nog (ver) boven de 300.

Landelijke toename

Landelijk is het beeld iets anders. Na dagen van dalingen is het aantal nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal toegenomen. Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er 5424 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 738 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog af, met 15.

Afgelopen week werden er in totaal 41.394 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 237,9 per 100.000 inwoners. Gemiddeld werden er afgelopen week 5913 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 9082.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 76. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 97 sterfgevallen gemeld.

‘Nog een tijd op de rem’

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans is niet onder de indruk van de stijging van het aantal coronabesmettingen. ,,Het is te vroeg om hier conclusies uit te trekken. Het gaat nog om ongecorrigeerde cijfers, en de daling van het aantal besmettingen kan altijd gepaard gaan met enige fluctuaties.”

Wat bijvoorbeeld een rol kan spelen, is een naijlend effect van het weekend. Op zaterdag en zondag zijn mensen minder geneigd zich te laten testen. Het zou dus kunnen dat gisteren meer mensen naar de teststraat zijn gegaan.

Koopmans is tevreden met hoe de daling zich de afgelopen dagen heeft ingezet, maar waarschuwt voor te veel optimisme. ,,We gaan de goede kant op, maar we zullen echt nog een tijd op de rem moeten blijven staan. Je wilt toe naar een periode waarin je versoepelingen langzaam kunt inregelen. Dan moet het niet zo zijn dat elke toename meteen voelbaar is in de ziekenhuizen. Dus we moeten echt nog wat verder zakken, zodat er een grotere marge is.”

Ook viroloog Ab Osterhaus waarschuwt dat Nederland niet te snel moet relaxen, met de dalende besmettingscijfers. ,,Mensen zijn snel geneigd de touwtjes weer even te laten vieren. Er is ook druk vanuit het bedrijfsleven natuurlijk. Dan zullen de cijfers weer snel stijgen. Mijn verwachting is dat we nog een tijd een op- en neergaande curve zullen zien.”

Regio's

De regio Rotterdam-Rijnmond telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 573. Utrecht volgde met 419 nieuwe gevallen. Amsterdam-Amstelland (399), Midden- en West-Brabant (392) en de regio Haaglanden (370) volgden daarna met minder dan 400 nieuwe besmettingen.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten nam het afgelopen etmaal wel af. Dit bedraagt 2277, 18 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 1671 buiten de intensive care, 26 minder dan gisteren. Op de IC liggen 606 coronapatiënten, 8 meer dan de dag ervoor. Het aantal nieuwe opnames vanwege corona bedraagt 230 in de kliniek en 36 op de IC. Het LCPS meldde gisteren een daling van 22 coronapatiënten. In een week tijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten met zo’n 375 gedaald.

Het verplaatsen van coronapatiënten vanuit regio’s die overbelast dreigen te raken naar ziekenhuizen in regio’s waar minder ernstige coronagevallen zijn, gaat intussen door. Het LCPS meldt dat de afgelopen 24 uur 25 patiënten zijn verplaatst tussen regio’s. Vier van hen liggen op de ic.

Lagere R

Het zogenoemde reproductiegetal, de R, zakte gisteren voor het eerst sinds half juni weer onder de 1. Het getal vertelt hoeveel anderen iemand met corona besmet en geeft dus aan hoe snel het virus rondgaat.

Het RIVM stelt dat de daling in het R-getal komt door ,,de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden’’. Sinds begin oktober schommelde het reproductiegetal rond de 1,1. Eind september was het 1,34 en eind augustus bijna 1,4.

Daling

Het aantal positieve tests daalde sinds 30 oktober, toen de meeste besmettingen werden genoteerd: 11.141. Het aantal besmettingen zat eergisteren ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober. Een week na die datum ging de gedeeltelijke lockdown in. Volgende week dinsdag laat het kabinet weten tot wanneer de huidige maatregelen gelden.

