KAART | Flink meer besmettingen, nog nooit zó veel in Neder-Betuwe en Westervoort: kijk hoe het zit in jouw gemeente

Het RIVM meldt 5725 nieuwe positieve tests, 1097 meer dan gisteren. Ook in onze regio was een fikse stijging: in de gemeenten Neder-Betuwe en Westervoort waren er nog niet eerder zó veel besmettingen op een dag, respectievelijk 24 en 13.

Onduidelijk is waar dat door komt. Gisteren werden er landelijk 4628 nieuwe besmettingen gemeld, maar de verwachting was al dat het aantal hoger zou zijn omdat de GGD kampte met een computerstoring.



Het werkelijke aantal lag waarschijnlijk hoger, omdat door een storing bij de GGD zo’n 1000 besmettingen - verspreid over meerdere dagen - te laat zijn doorgegeven. En toch was ook gisteren al sprake van een stijging met 311 ten opzichte van dinsdag.

Er liggen nu 2030 mensen met corona in de ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), 53 minder dan gisteren. Er werden weliswaar 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, maar er werden er meer ontslagen.



Op de intensive care werden 37 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. In totaal liggen er 555 op de IC (vier minder dan gisteren) en 1475 op de verpleegafdelingen.



In onze regio waren er het afgelopen etmaal ziekenhuisopnames te noteren van inwoners van West Betuwe, Wageningen, Rheden, Neder-Betuwe, Ede, Bronckhorst en Beuningen.

Doden

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 75. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Woensdag werden 83 sterfgevallen geregistreerd. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 68 doden per dag, tegen 76 doden per dag een week eerder.



In onze regio overleden de voorbije 24 uur mensen aan corona in de gemeenten Oude IJsselstreek, Boxmeer, Beuningen, Berkelland en Aalten (allemaal 1) en Oost Gelre en Grave (beide 2). Dat zijn er in totaal 10, iets minder dan dinsdag en woensdag maar meer dan dubbel zoveel als zondag en maandag.

Boven een half miljoen

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 460.000 mensen in Nederland. Bij het huidige tempo kan dat aantal in de loop van volgende week uitkomen boven een half miljoen. Van bijna 8700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Volledig scherm GGD-teststraat in Uden. © Van Assendelft Fotografie