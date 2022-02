Kabinet bekijkt of winst energieproducent extra kan worden belast

Het kabinet gaat bekijken of het meer belasting kan heffen over extra winsten die energieproducenten maken door de hoge gasprijs. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer. Het idee is dat de opbrengst kan worden gebruikt voor steun aan kwetsbare huishoudens die moeite hebben om hun sterk gestegen energierekening te betalen.

Jetten zei er direct bij dat dit ‘op het eerste gezicht ingewikkeld lijkt’, maar het kabinet is wel ‘bereid om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn’. De D66-minister gaat de opties bespreken met de minister van Financiën, zijn partijgenoot Sigrid Kaag. Ze zullen daarbij onder meer kijken naar voorbeelden uit andere landen en komen later met een brief daarover.

Stress door hoge energierekening

De Tweede Kamer bespreekt woensdag de klimaatplannen van het kabinet. De linkse oppositie pleitte tijdens het debat voor het extra belasten van de winsten van bedrijven die profiteren van de sterk gestegen marktprijzen. Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) is blij met de toezegging. Ze vindt dat een olie- en gasbedrijf als Shell nu ‘oneigenlijke winsten’ maakt dankzij de hoge gasprijs. Ook Renske Leijten (SP) pleitte ervoor deze winsten in te zetten voor het verlagen van de energierekening ‘van mensen die het niet meer kunnen betalen’.

Jetten erkende dat veel mensen ‘ontzettende stress’ hebben door hun gestegen energierekening. De minister zei verder dat hij zich is ‘kapot geschrokken’ van hoeveel Nederlanders flexibele energiecontracten hebben en daardoor stijgingen van de energieprijzen direct voelen: ,,Ik had daar echt geen idee van.” Hij gaat bekijken hoe consumenten daar beter over geïnformeerd kunnen worden.

Hij herhaalde dat het kabinet dit voorjaar wil bekijken hoe de koopkracht zich ontwikkeld en of er extra compensatie moet komen. Mocht dat zo zijn, dan wil de minister dat ‘zo gericht mogelijk’ doen. ,,Niet iedereen heeft het nodig”, zei hij. Beloftes over compensatie wilde Jetten nog niet doen.

Rusland

In het debat is ook veel aandacht voor de grote afhankelijkheid van Russisch aardgas. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne hameren diverse partijen erop dat het kabinet snel met plannen moet komen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Jetten zit op dezelfde lijn. ,,Juist door deze crisis zien we dat we moeten investeren in klimaat en de energietransitie. Niet alleen om klimaatverandering en extreem weer tegen te gaan, maar ook om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen die we importeren uit bijvoorbeeld Rusland.”

