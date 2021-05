Kabinet hoeft niet aan noodrem te trekken, zelfs kans op snellere versoepelingen

Haagse ingewijden melden dat stap twee van het openingsplan door kan gaan volgens plan, maandag hakt het kabinet formeel de knoop door. ,,Het gaat conform verwachting”, meldt een ingewijde. ,,De grafieken zien er goed uit.” Een andere bron zegt: ,,We kunnen door.” Het aantal bezette ziekenhuisbedden neemt af, ook de besmettingscijfers dalen al dagen. Op de ic's liggen nu 686 coronapatiënten, 24 minder dan zaterdag. Gemiddeld telt het RIVM nog 5500 infecties per dag, flink minder dan eind april.

Stap 3

Als de afname zo gestaag doorzet, is er zelfs kans op snellere versoepelingen. Volgens de in potlood getekende route uit de lockdown zou stap drie - binnenhoreca open, bioscopen en theaters ook, thuis vier gasten ontvangen - op 9 juni volgen, maar als het coronavirus al eerder en sneller een flinke tand terugschakelt, kunnen deze verruimingen naar voren gehaald worden, stelde premier Rutte tijdens de persconferentie. ,,Als het heel hard daalt, zou het kunnen”, meldt een bron. ,,Maar dat ligt nu niet op tafel.”

Dinsdag maakten premier Rutte en minister De Jonge het voornemen al bekend, maar anders dan vorige keren bouwden ze wel een noodremoptie in : als de ziekenhuisbezetting onverhoopt zou toenemen, kon de ‘pauzeknop’ ingedrukt worden. ,,Het blijft nog wel even een balanceeract”, zei de premier.

Maar de dalende trend zette afgelopen week door: de instroom in ziekenhuizen is flink minder dan tijdens de piek van de derde golf in april: gemiddeld turfde het RIVM toen dagelijks 260 nieuwe coronapatiënten, dat is gedaald naar ruim 200 - procentueel zelfs een grotere daling dan de door het OMT gehanteerde drempel van 20 procent. ,,We zien die daling vooral door een toenemende immuniteit”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een vragenronde met Kamerleden vorige week. ,,Door het doormaken van de infectie en door vaccinaties.”