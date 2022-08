Kabinet: Kies later onderwijsniveau schoolkind

Momenteel maken kinderen in groep 8 een eindtoets die, samen met het schooladvies, bepalend is voor de keuze om naar vmbo, havo of vwo te gaan. Deze vroege selectie leidt tot ongelijke onderwijskansen, zeggen experts. Het is ook steeds moeilijker geworden om op de juiste plek te komen door op latere leeftijd alsnog te switchen van niveau of door opleidingen te stapelen.



Wiersma zegt: ,,We moeten op heel veel terreinen bereid zijn om verregaande keuzes te maken, ook op later selecteren. Wat mij betreft gaan we daarmee aan de slag, maar de vraag is: hoe snel kan dat? Want dan zijn we jaren verder. Ik werk nu de opties uit. U hoort daar dit najaar meer over. Wat als een paal boven water staat: de kansenongelijkheid die we nu zien komt mij de keel uit.’’