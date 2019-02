Kabinet moet honderdduizenden ouders duizenden euro’s nabetalen

Boeren en waterschap­pen bezorgd: het is nu alweer veel te droog

20:00 Na het uitzonderlijk droge jaar 2018 gaan we de komende weken op dezelfde voet verder met weinig tot geen neerslag. En dat heeft impact, want het grondwaterpeil is nog lang niet op alle plekken in Nederland weer als vanouds. ,,Dit zou de boeren parten kunnen gaan spelen.’’