Kabinet neemt definitief besluit over verlenging 'avondlockdown’

De ‘avondlockdown’ verlengen of niet. Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft de lockdown voorlopig in stand . Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden en een deel van het kabinet is vanmiddag op het Catshuis bijeengekomen om onder meer over deze maatregel te praten.

Gisteren lekte uit dat het OMT het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden, niet voor de hand vindt liggen. Maar ook het aanscherpen van de regels is op dit moment niet nodig, zou volgens betrokkenen in het advies aan het kabinet staan. Het OMT is bezorgd over de oprukkende omikronvariant.

Mogelijk wordt op het Catshuis ook besproken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier mensen mogen ontvangen en of de kerstvakantie op basisscholen moet worden verlengd. De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob donderdag nog. Op scholen zijn veel besmettingen en het OMT had het kabinet aangeraden erover na te denken om de vakantie eerder te laten beginnen.

Coronatoegangsbewijs op de werkvloer

Het kabinet zou ook kunnen besluiten om de coronapas in te voeren voor niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en kappers. Klanten moeten dan altijd hun QR-code laten zien, zoals bezoekers nu ook al moeten doen in de horeca, theaters en bij (sport-)evenementen. De wetgeving die dat mogelijk maakt, is de afgelopen weken door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Om deze maatregel echt in te voeren, moet het kabinet eerst nog een ministeriële regeling door het parlement loodsen.

Het wetsvoorstel voor een coronatoegangsbewijs op de werkvloer is uitgesteld voor behandeling in het parlement, evenals dat voor een 2G-beleid. De laatste maatregel houdt in dat onbeschermde mensen geen QR-code meer krijgen; een negatieve test volstaat dan niet.

Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting.

Coronavirus gaat niet meer weg

Volledig scherm Morgenavond praat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad digitaal bij. © ANP Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Morgenavond praat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad digitaal bij. Het Veiligheidsberaad is al enkele weken bezig met een langetermijnvisie op de coronacrisis. Volgens de burgemeesters gaat het coronavirus niet meer weg. De samenleving moet weten welke lijn de overheid op de lange termijn kiest, zodat dat voor iedereen duidelijk is. Als het doel duidelijk is, zijn maatregelen op de korte termijn ook beter uit te leggen, denken zij. Het helpt in elk geval niet om dilemma’s steeds vooruit te schuiven, menen de burgemeesters.



De burgemeesters zijn als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen. Daarom geven zij vooraf hun mening over de uitvoerbaarheid van eventuele nieuwe ingrepen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: