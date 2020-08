Kabinet terug van vakantie om nieuwe coronagolf te weren: zijn ze nog op tijd?

Zuurstofci­lin­der ontploft na brand in appartemen­ten­com­plex Vlissingen

4 augustus De explosie die donderdagavond het leven kostte aan een 64-jarige bewoner van een appartement in Vlissingen is het gevolg van een brand. Zoals veel buurtbewoners al vermoedden, werd de klap veroorzaakt door een ontplofte zuurstofcilinder. Dit gebeurde nadat brand was ontstaan in de woning. De oorzaak daarvan valt door de explosie niet meer te achterhalen, zo meldt de politie.