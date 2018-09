Kabinet wil afkomst aanvrager weten bij wapenvergunning

Antiter­reur­een­heid houdt man aan na schreeuw 'Allahu Akbar'

26 september De antiterreureenheid van de politie is vanmiddag uitgerukt omdat iemand 'Allahu Akbar' zou hebben geroepen in de Telexstraat in Den Haag. De man is gearresteerd, zo meldt de politie. De auto van de man is gecontroleerd en veilig.