Kabinet wil doorgaan met Fieldlabs ondanks kritiek

TestevenementenHet demissionaire kabinet wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over een 538-Oranjedag in Breda komende zaterdag. Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten liggen. Maar het kabinet vindt het belang van de wetenschappelijke onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de samenleving. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover.

Meerdere bewindslieden spraken vandaag over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had getrokken over de ophef die is ontstaan. De stad wilde weten hoe het kabinet erover dacht. Maar er is volgens de ingewijden geen reden voor het kabinet om dit proefevent en nog andere evenementen die op de rol staan, af te blazen.

Benadrukt wordt dat het bij deze proeven niet om het feest of de optredens gaan, maar vooral om de onderzoeken. Die moeten uitwijzen welke maatregelen werken om evenementen weer te kunnen houden. Bezoekers zitten in verschillende bubbels, hun gedrag wordt bekeken en ze moeten zich laten testen.

Standpunt

Het kabinet zal Breda nog informeren over het standpunt. De gemeenteraad van de stad praat maandag over het onderwerp. Burgemeester Paul Depla toonde zich vandaag voorstander van het laten doorgaan van de 538-Oranjedag om dezelfde redenen die het kabinet ook aanvoert.

Een steeds groter groeiende groep mensen keurt het aangekondigde 538 Oranjefeest op 24 april online af. Dat Fieldlab-proefevenement moet plaats bieden aan 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. Chirurg Rogier Crolla van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis zette een petitie op in een poging het feest af te blazen. Inmiddels is de petitie meer dan 200.000 keer ondertekend.

925 miljoen

Ook een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen deed vandaag een oproep aan het kabinet om te stoppen met investeringen in de ‘testmaatschappij’. In een manifest uiten ze kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd worden in gezondheid en preventie.

De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland MC noemen de investering in testevenementen een ‘kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen'. Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten roept volgens de bestuurders een ‘heel vreemd beeld’ op.

,,Een groot dans-event van meer dan 10.000 mensen op een kilometer afstand van een ziekenhuis waar Covid-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet meer naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?” schrijven de bestuurders.

Zinvol

Daarbij zouden de testevenementen niet duurzaam en zinvol zijn, omdat het volgens de zorgbestuurders al in juli mogelijk zou moeten zijn dat alle mensen die dat willen gevaccineerd zijn. ,,Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne ernstige complicaties van Covid-19, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer beperkt voorkomen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.”

Verder wijzen de bestuurders in de oproep op het belang van gezond leven als preventie voor de verspreiding van het coronavirus. ,,Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte.”

Komende weken

Er zijn al eerder Fieldlabs gehouden, zoals de uitreiking van de 3FM Awards en een festival in Biddinghuizen. De komende weken is ook een Mud Masters-event op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer, waar 9000 mensen aan mee kunnen doen. Het Haagse Residentie Orkest geeft een concert in het Zuiderstrandtheater in Den Haag voor duizend man. En de stichting Enschede Marathon houdt een hardloopwedstrijd met 5000 recreanten die 10 kilometer lopen op een afgeschermd terrein.

Deze evenementen zijn anders dan de pilots met toegangstesten, zoals bij de Keukenhof en enkele musea. Daar kan een beperkt aantal mensen naar binnen als ze zich vooraf aanmelden en een recente negatieve coronatest kunnen tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown: