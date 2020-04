Kabinet wil einde maken aan dwangsommen voor asielzoekers

Video Drie gewonden bij grote brand in woonzorg­cen­trum in Tilburg

14:14 TILBURG - In woonzorgcentrum Reyshoeve in de Reeshof in Tilburg is donderdagmiddag iets na 12 uur brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit een woning op de bovenste verdieping aan de achterzijde van het complex. De brand was iets na 13.30 uur onder controle. Drie mensen raakten gewond.