Kade in centrum van Amsterdam met lantaarnpaal en al ingestort

Nog een andere ooggetuige vertelt dat iedereen ‘perplex’ stond toen de kade instortte. ,,Heel langzaam schoof de kade het water in. Niemand geloofde zijn ogen.”



Romy Beck was aan het werk in het gebouw van de universiteit toen het gebeurde. ,,Wij zaten in een kantoor op de begane grond, in de hoek van het gebouw. De kade is in het midden ingestort. Een prikbord naast me klapperde en het begon te tochten, maar verder hadden we niet echt in de gaten wat er aan de hand was.”



Totdat haar leidinggevende het kantoor binnen kwam lopen en riep dat het gebouw moest worden geëvacueerd. ,,Toen zijn we allemaal naar buiten gegaan. Er was al veel politie op straat. We gaan nu thuis verder werken. Ik verwacht dat we vandaag het gebouw niet meer in mogen, omdat ze eerst willen onderzoeken of alles veilig is.”