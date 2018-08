Kalkoenen sterven in gloeiendhete vrachtwagen bij Hazeldonk

RIVM: morgen kans op smog in hele land

15:17 Gezondheidsorganisatie RIVM waarschuwt dat heel Nederland morgen te maken kan krijgen met smog. In het zuiden van het land is er maandag al kans op smog door ozon. Wie gevoelig is voor de verontreinigde lucht krijgt het advies binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te doen.