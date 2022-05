Kamala Harris bij begrafenis laatste overledene schietpartij Buffalo

Whitfield was de oudste van de tien overledenen bij de schietpartij op 14 mei in de supermarkt. Drie andere mensen raakten gewond. Withfield was die dag in de Tops Friendly Markets, na een bezoek aan haar man in verpleeghuis, waar de 18-jarige schutter Payton Gendron het vuur opende.

Zinloze en gruwelijke aanval

Eerder zei de Amerikaanse president Joe Biden al iedere daad van binnenlands terrorisme af te keuren. ,,Deze aanvallen, inclusief een daad gepleegd in naam van een weerzinwekkende witte nationalistische ideologie, is in tegenspraak met alles waar we in Amerika voor staan", reageerde hij.



In een gisteren naar buiten gebrachte verklaring zegt de Amerikaanse president en vicepresident alles binnen hun macht te doen om hulp te bieden na de schietpartijen in Buffalo en de basisschool in Texas afgelopen dinsdag. Zo wordt onder meer slachtofferhulp beloofd en voedsel aangeboden aan diegenen die dat nodig hebben.