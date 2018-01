Kamer pakt door: nieuwbouwwoning nog dit jaar zonder gasaansluiting

Het kwartet wil vandaag regelen dat doorsnee nieuwbouwwoningen nog dit jaar zonder gasaansluiting moeten worden opgeleverd. Vrijwel de hele Kamer wil het gasverbruik fors terugdringen om het klimaat te sparen en Groningen te kunnen ontzien.



Nu worden bijna alle huizen in Nederland nog met gas verwarmd en moet een nieuwbouwwoning worden opgeleverd met een gasaansluiting. Dat wordt voortaan andersom: een nieuwbouwwijk mag straks alleen nog op het gasnet worden aangesloten als het niet anders kan. Als een alternatief, zoals een warmtenet of warmtepomp, wel heel duur zou uitpakken bijvoorbeeld.



Het is dringen om woningen van het gas te helpen: GroenLinks heeft zelfs een complete wet ontworpen om dat te bereiken en verdedigt die later op de dag in de Kamer. Ook al neemt de regeringscoalitie GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren nu de wind uit de zeilen, zij is van plan toch door te zetten.