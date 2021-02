Kamer praat over ‘gewaagde’ versoepelingen: wel naar de kapper, maar niet naar de universiteit of het terras?

‘Schijnbeweging’

PVV-leider Geert Wilders noemt het ‘halfbakken versoepelingen’: ,,Het is een schijnbeweging. Twee man per verdieping in een winkel? Het is werkelijk drie keer niks. Alleen de kappers kunnen weer iets, en contactberoepen. Maar de horeca wordt helemaal vergeten, die redelijke mensen stappen nu zelfs naar de rechter!” VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff verdedigde de voorzichtige stapjes van het kabinet: ,,We hadden kunnen wachten tot alles weer kon, tot we veel saldo hebben, maar dan kan alles pas later. En een terras zelf is misschien geen groot risico, maar het betekent toch weer extra reisbewegingen, meer mensen op één plek.”