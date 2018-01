Kamer voelt staatssecretaris aan de tand over treinproblemen winterweer

Vandaag erkende spoorbeheerder ProRail in antwoord op vragen van deze krant dat de werkzaamheden aan de wissels nog niet waren afgerond. Nederland heeft 5.500 wissels met verwarming, twee derde daarvan werkt op gas. Wissels met gasverwarming kunnen bij sneeuwval verstopt raken. Daarom schakelt ProRail over op elektrische wisselverwarming. Alleen die vernieuwde verwarmingen bleken tijdens de sneeuwstorm juist niet te werken. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch: ,,Ook al is maar 1 procent van de wisselverwarming niet goed, dan is dat nog steeds fataal als die op kritische knooppunten zitten. Dat had gewoon geregeld moeten zijn.'' VVD-Kamerlid Erik Ziengs valt hem bij: ,,Het is goed dat ProRail aan de slag is gegaan met nieuwe wissels. Maar een vernieuwing zou wel moeten leiden tot een verbetering en zeker niet tot meer problemen.’’

Geld over de rails gooien

De VVD’er gaat er bij de D66-bewindsvrouw op aandringen dat ze er voor zorgt dat vernieuwingen aan het spoor ‘effectief zijn’ én ‘van tevoren goed getest worden’. ,,Anders zijn we gewoon geld over de rails aan het gooien.''



De Kamerleden zullen Van Veldhoven er morgen in de Kamer tijdens een algemeen overleg over het spoor over aan de tand voelen. SP-Kamerlid Cem Lacin: ,,Je weet als ProRail dat de winter eraan komt. Het is aan een grote speler als ProRail om daar op tijd klaar voor te zijn.'' De SP is voorstander van het gebruik van elektrische wissels, ook omdat dit duurzamer is dan gas. ,,Als we de overstap kunnen maken naar duurzaam, laten we dat dan zo snel mogelijk doen. Maar laten we er dan ook nu mee aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het dan ook werkt.''