Kamer wil debat over 'agressieve en schaamteloze' hackpoging Rusland

De Russische inlichtingendienst heeft op 13 april geprobeerd het wifi-netwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. De aanval is echter verijdeld door de MIVD, maakte minister Ank Bijleveld (Defensie) vanmiddag bekend.



In de Kamer wordt geschokt gereageerd. Regeringspartij D66 wil dat premier Mark Rutte gaat overleggen om de Europese sanctielijst richting Rusland uit te breiden. ,,Dit is het zoveelste voorbeeld van agressief en schaamteloos gedrag van Rusland op het Europees continent en in Nederland", stelt Sjoerd Sjoerdsma. Zijn VVD-collega Sven Koopmans lijkt er wel voor te voelen. ,,Neem aan dat sanctielijst zo nodig wordt uitgebreid", twitterde hij.



,,Laat iedereen nu de naïviteit voorbij zijn. Rusland spioneert in onze eigen straten. Trots op werk MIVD'', laat Hanke Bruins Slot van het CDA weten. ,,Goed werk van de MIVD. Toont het belang van internationale samenwerking en het vooroplopen op cybergebied aan. Oorlog wordt immers al lang niet meer met pijl en boog gevoerd'', aldus John Kerstens van de PvdA.