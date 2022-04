Kamerleden gruwen van tegenaanval van ‘Ego de Jonge’: ‘Excuses voor de bühne’

De Tweede Kamerleden zijn ontsteld, omdat van het berouw dat de CDA-bewindsman in het debat over de mondkapjesdeal toonde nog maar weinig over lijkt. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) koos meteen weer de aanval. Kamerleden moeten minder snel overal schande van roepen, was kort samengevat zijn betoog tegen verzamelde journalisten voordat hij de wekelijkse ministerraad in ging. De Jonges integriteit is te makkelijk in twijfel getrokken, betoogt de CDA’er. ,,We uiten te makkelijk twijfels over iemands integriteit. Dat is niet de fraaiste kant van de politiek.’’