Kamerlid Van Haga spant kort geding aan tegen LinkedIn: ‘Raar dat techbedrijven bepalen wat je mag vinden’

Volgens Van Haga zou zijn account zijn verwijderd omdat hij onder meer had gesteld dat mondkapjes niet helpen en dat de coronamaatregelen niet proportioneel zijn. Bij zijn verklaring over het nut van mondkapjes baseerde hij zich naar eigen zeggen op informatie van het RIVM.

,,Het is toch heel raar dat grote techbedrijven bepalen wat je mag vinden. Ik heb weleens kritiek gepost over het coronabeleid. Het is dan ontzettend vervelend dat dit van LinkedIn niet mag. Het is toch een heel groot platform, waar politici handig gebruik van kunnen maken om contacten te onderhouden en te discussiëren met voor- en tegenstanders.”

Discussies

Van Haga vindt dat hij zijn mening mag delen op sociale media zolang hij de wet maar niet overtreedt. ,,Het is heel raar dat LinkedIn bepaalt wat waar is en wat niet. We kunnen daar toch van mening over verschillen? Ik had geloof ik tienduizend volgers, waarmee ik over en weer kon discussiëren", zegt het Kamerlid.