‘Kamperen met kleine kinderen is een langgerekte rampenoefening’

Vakantieplannen maken voor een gezin met kleine kinderen is een langgerekte rampenoefening. Helemaal als je gaat kamperen, zoals wij. In de weken voorafgaand aan de exodus maakte ik, de marsleider, ellenlange paklijsten. Midden in de nacht werd ik zwetend wakker en riep in halfslaap: ‘de alcoholtesten!’ Overdag checkte ik vier keer of ik wel genoeg entertainment had voor de autorit. En wat als iemand zou gaan kotsen? Hoe zouden de kinderen slapen in onze vouwwagen?