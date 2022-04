Kampioensvluchten en ongeluk op NK papieren vliegtuigjes gooien: ‘Hij was juist zo goed gelukt’

Daan Crefcoeur ging met hoge verwachtingen en een bus vol fans naar Halfweg. In zijn thuisstad Groningen was het hem gelukt een papieren vliegtuigje 4,75 seconden in de lucht te laten zweven, waarmee hij zich kwalificeerde voor het Nederlands Kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien. Maar nu, halverwege de wedstrijd, slaat het noodlot toe. Daar ligt zijn geperfectioneerde vliegtuigje, vers gevouwen, op een onbereikbare richel in de wedstrijdhal. En over een paar minuten moet hij aantreden. Maar daarover later meer.

Eerst even over de wedstrijd waaraan hij meedoet. Bij de Red Bull Paper Wings kan gewonnen worden in twee categorieën, deelnemers uit tientallen landen doen mee aan het WK. In de ene categorie gaat het erom zo ver mogelijk te gooien. Bij de ander, waaraan ook Daan meedoet, is het de bedoeling het vliegtuigje zo lang mogelijk te laten zweven. Dat is niet alleen een kwestie van geluk, of zoals in Daans geval, ongeluk. Een muur, een hoofd of een richeltje kan roet in het eten gooien, een gelukkige looping kan de winst binnen handbereik laten komen, maar kennis van aerodynamica is de basis voor deelnemers. Zo hebben die flapjes op de vleugels van een papieren vliegtuig dezelfde functie als bij een echt exemplaar.

Perfecte vlucht

Niet voor niets zijn studenten van technische universiteiten goed vertegenwoordigd, en geeft natuurkundige en wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braack uitleg over de perfecte vlucht. Voor wie aan de slag wil heeft hij drie tips. De eerste: wees nauwkeurig bij de eerste vouw. ,,Doe de puntjes goed tegen elkaar.” Want wie scheef begint, eindigt met een scheef vliegtuig. Dan de zwaartekracht: die kan worden uitgedaagd door de punt van een vliegtuig naar binnen te vouwen. Die wordt dan lichter, waardoor het vliegtuig langer kan zweven. En als laatste: bij de gooi is het goed de punt van het vliegtuigje een tikje omhoog te laten gaan, zodat het ding niet direct ter aarde stort.

Iedere deelnemer heeft tijdens het NK twee kansen om al die kennis te benutten. Na een eerste worp mag het vliegtuigje aangepast worden voor een tweede ronde. En dus was Daan aan het vouwen geslagen, nadat hij met zijn eerste worp zeker geen kans maakte op de finaleplaats. Maar met één zwieper belandde dat tweede exemplaar dus op die vermaledijde richel. ,,Hij was juist zo goed,” brengt Daan nog uit, terwijl hij verhit en in stilte met trillende vingers aan een nieuw exemplaar werkt. Hij is fanatiek geworden, sinds hij ongeoefend spontaan meedeed aan de voorronde in zijn thuisstad, toen hij een aankondiging zag. Met zijn achtergrond in de media (hij is ook vlogger) is hij een buitenbeentje in deze wedstrijd, maar de video’s over aerodynamica die hij sindsdien keek en wat oefenuurtjes in een gymzaal zorgen dat hij nu eigenlijk, nou ja, wil winnen.

Juichen

Dat gebeurt bij lange na niet. Zijn vliegtuigje houdt het 3,73 seconden uit. De winnaar klimt op het podium met een zweefvlucht van 7,34 seconden. In een oranje overall staat papierpiloot Pekka Päivärinnen te juichen. Met 16,5 meter wint Haje Smit in de categorie langste afstand.

Beiden zullen met die resultaten geen kans maken op het WK, weet meervoudig oud-winnaar Mark Meijnema, die tijdens de voorrondes plots ontdekte dat hij vanwege eerdere winsten nu niet meer mee mag doen. Het liefste zou hij zijn titel verdedigen, met zijn vliegtuigjes die door Ter Braack worden omschreven als ‘darts’ en ‘kanon’. In 2019 schoot zo’n exemplaar van Meijnema 33,3 meter door lucht. Nu staat hij wat knarsetandend langs de baan. Maar bij deze wedstrijd kan de lol niet wegblijven. Met op zijn shirt de woorden ‘Flying Dutchman’ stapt hij toch nog even op het podium. En wie weet hebben de winnaars van nu tijdens het WK plots toch de wind mee.

