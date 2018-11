Kan Boskalis ook de ‘Juan’ boven water krijgen?

Het bergen van de gezonken Argentijnse onderzeeër ARA San Juan wordt een ingewikkelde operatie. Er zullen duikrobots nodig zijn om het gevaarte van 2500 ton boven water te krijgen. Een van de weinige bedrijven die de klus zou kunnen klaren is de maritiem dienstverlener Boskalis uit Papendrecht.

De onderzeeër ligt extreem diep. De sinds vorig jaar vermiste duikboot is zaterdagmorgen door een gespecialiseerd bedrijf gelokaliseerd op de zeebodem van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Nabestaanden willen de verongelukte bemanningsleden begraven. Op het moment dat de duikboot zonk, waren 44 mensen aan boord. Of het schip met de lichamen ooit geborgen wordt, is de vraag. Vooralsnog zeggen de autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land er ‘geen middelen’ voor te hebben.

Boskalis zegt geen mededelingen te doen over contact met Argentinië. Het bedrijf komt al snel in beeld bij bergingsoperaties als deze, omdat het een van de weinige ter wereld is, die de kennis en het materieel hebben om dit te kunnen. Faam verwierf Boskalis-dochter Smit Salvage 17 jaar geleden met het optakelen van de atoomonderzeeër Koersk samen met Mammoet. Dat lag op 100 meter diepte.

600 meter

Inmiddels heeft het bedrijf al eens een schip op 600 meter geborgen. Dat was een low profile-opdracht waarover Boskalis verder weinig mededelingen doet. ,,Het was complex’’, zegt salvage operations manager Paul van ’t Hof van Boskalis. Omdat drijvende kranen niet zo diep kunnen reiken en duikers niet zo diep kunnen duiken. ,,En er zitten geen hijsogen aan het schip zodat je die gemakkelijk kunt optakelen.’’ De duikboot ARA San Juan ligt nog 300 meter dieper, ver uit de kust.

Hoe deze 2500 ton wegende duikboot (‘vergelijk maar met 2000 personenauto’s of 60 geladen vrachtwagens’ boven water te krijgen, zal nog helemaal uitgedokterd moeten worden. ,,We weten weinig van de situatie en dat is uiteraard bepalend voor de aanpak.’'

Duikrobots

Op deze diepte moet gewerkt worden met rov’s, remotely operated vehicles ofwel duikrobots. Mensen kunnen zo diep niet duiken, zelfs niet in een speciaal vaartuig. De waterdruk op 900 meter is voor duikrobots geen probleem, maar ze zijn een stuk logger dan duikers. ,,Twee á drie meter hoog en een paar meter breed. De techniek schrijdt voort, maar zo flexibel als duikers zijn ze nog niet.’’

De vraag is ook hoe de onderzeeër er bij ligt, zegt Van ’t Hof. ,,Het schip is waarschijnlijk geïmplodeerd, omdat de romp niet ontworpen is voor de druk op deze diepte. Van wat wij uit de media hebben vernomen, liggen er onderdelen verspreid op de zeebodem, maar er is ongetwijfeld meer beeldmaterieel en specifieke informatie beschikbaar.’’

Koersk

Boskalis was ook betrokken bij de berging van de Koersk, de Russische atoomonderzeeër die in augustus 2000 na een reeks explosies naar de bodem van de Barentsz Zee zonk. Aan boord bevonden zich 118 bemanningsleden. Hijs- en transportbedrijf Mammoet, met ruime ervaring op het gebied van het hijsen van grote constructies,kreeg de opdracht voor de bergingsoperatie. Omdat Mammoet weinig ervaring had met maritieme bergingen, werd Boskalis-dochter Smit Internationale erbij gehaald.

