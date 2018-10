Kan ‘cokedorp’ Urk het zelf nog oplossen?

Driekwart van alle rokers wil minder nicotine in de sigaret

12:37 Bijna driekwart van alle rokende Nederlanders is voorstander van het idee om de hoeveelheid nicotine in sigaretten fors te verminderen. Dat blijkt uit een enquête van Maurice de Hond. 72 procent van rokend Nederland is vóór dit plan. Van alle niet-rokers is 75 procent voor minder nicotine.