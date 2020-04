Kan het coronavirus veranderen? ‘Dat moet je in de gaten houden’

Nederland is misschien iets te fanatiek bezig met het stamboomonderzoek naar het coronavirus, zo kreeg viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC onlangs te horen van collega’s uit het Verenigd Koninkrijk. ,,Op een gegeven moment kwam een kwart van alle data uit Nederland, toen zeiden ze daar ook: alles linkt naar jullie, jullie doen te veel.”



Wereldwijd speuren onderzoekers naar de herkomst van het virus in hun land door het erfelijk materiaal te verwerken in een grote databank. Op de speciale website is dan te zien hoe het gevreesde virus in China in december op één plek begint, en in de maanden daarna de wereld over zwermt, steeds in een iets andere vorm. Omdat Koopmans en vakgenoten de genetische vingerafdruk invoeren van groepen patiënten, ontstaat een goed beeld van de route van het virus en wordt duidelijk hoeveel varianten er inmiddels circuleren. Grofweg geldt: hoe meer verschillende virusfamilies ergens in omloop zijn, hoe lastiger het is om het virus uit te roeien, zoals begin maart nog het doel was in Nederland.