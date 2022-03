Kandidaat-raadslid Denk trekt zich terug vanwege 'persoonlijke omstandigheden', maar blijkt in cel te zitten

Staatsse­cre­ta­ris blij met steun voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen

Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg ziet dat de manier waarop in Nederland wordt gereageerd op de vluchtelingenstroom uit Oekraïne anders is dan toen er veel mensen vluchtten uit Afghanistan, Syrië of Irak. Toch is hij bovenal blij met de steun die hij nu vanuit Nederland ervaart in deze crisis, zei hij in het tv-programma Op1.

5 maart