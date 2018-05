'Kanjertraining werkt hier wél fantastisch'

De Werkendamse Sigmondschool was een van de eerste basisscholen in Nederland die de Kanjertraining invoerde, een jaar of tien geleden. Directeur Dick Slijkort is absoluut niet van plan om van de methode af te stappen. ,,We gebruiken het al jaren, het is overal in verweven, en als er een keer iets aan de hand is, werkt het fantastisch. Ik kijk erg op van de resultaten van dit onderzoek."



De vraag is hoeveel speelruimte de scholen in de toekomst hebben om hun 'eigen' methodes te gebruiken. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) én het ministerie van Onderwijs. Het ministerie zal er niet toe overgaan om bepaalde programma's verplicht te stellen, maar zal tegelijk wel verwachten dat scholen de conclusies van het onderzoek niet zomaar naast zich neerleggen.