Kanker door deo: overheid gaat strijd aan met misinformatie over producten

De overheid bindt de strijd aan met op internet rondslingerende geruchten over chemische stoffen in producten. Een nieuw internetportaal geeft antwoord op vragen waar veel jonge ouders mee rondlopen.

Kun je borstkanker krijgen van deodorant? Zit er echt asbest in tampons? Het zijn dit soort hardnekkige geruchten die ontkracht worden op de website Waarzitwatin.nl, een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Volksgezondheid en VeiligheidNL.



Het internetportaal moet tegenwicht bieden aan de niet altijd even betrouwbare en objectieve informatie die rond kan slingeren op Facebook en zo de huiskamers van veel jonge ouders binnenkomt. Want zij zijn de belangrijkste doelgroep.

Beschermen

,,Dat is een groep die zich geconfronteerd ziet met veel vragen waar ze zo snel geen antwoord op hebben”, zegt Joke Herremans, hoofd van de afdeling consumenten en productveiligheid bij het RIVM. ,,Zij willen hun kinderen beschermen en lezen verhalen op internet. Wij willen ze een plek bieden waar ze terechtkunnen voor objectieve informatie.’’

Opvallend genoeg was het er nog niet, een portaal met daarop een uitgebreide lijst van (op dit moment vijftig) producten, de chemische stoffen die het product bevat en de eventueel bijbehorende gevaren. Er kan ook gezocht worden op thema: zwangerschap, tuinieren of allergieën bijvoorbeeld.

Nu moet iedere bezorgde ouder zelf maar zien waar hij of zij de informatie opduikelt. Herremans: ,,Je ziet mede daardoor veel geruchten rondgaan. Of ze komen terecht op een website die is opgezet door de zeepfabrikanten. Waarbij ze zich afvragen of die informatie dan wel objectief is.’’

Eerlijkheid