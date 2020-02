Kankerexpert wil verbod op zonnebanken: ‘Belachelijk idee dat bruin worden gezond is’

De bestuurder van het kenniscentrum voor kanker van Nederland vindt dat de Nederlandse bevolking anders moet gaan denken over het krijgen van een zongebruinde huid. ,,We moeten af van de opmerking: ‘lekker kleurtje’, als iemand op vakantie is geweest’’, betoogt de kankerexpert. Hij stond jarenlang aan het hoofd van kankeronderzoek in het VU Medisch Centrum en is emeritus hoogleraar. ,,Roodharigen weten dat ze niet te veel in de zon moeten gaan, maar eigenlijk geldt dat voor alle andere blanke mensen ook.’’