Kans neemt toe dat omstreden voermaatregel alsnog sneuvelt

De kans is groot dat boeren het eiwitgehalte in het krachtvoer voor hun melkvee toch niet drastisch hoeven te verlagen vanaf 1 september. Dat heeft vooral met de droogte van afgelopen weken te maken. Het ministerie van Landbouw berekent momenteel of de warme en droge periode veel effect heeft op de samenstelling van het voer.

De droogte zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van vers weidegras is teruggelopen. Het verse gras levert over het algemeen veel eiwit, met name in het najaar. ,,Als dat najaarsgras niet beschikbaar is of van slechte kwaliteit, dan wordt het onder de nieuwe voermaatregel nóg moeilijker om eiwittekorten tegen te gaan en de gezondheid van dieren te waarborgen”, aldus een woordvoerder van land- en tuinbouworganisatie LTO.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bij het opstellen van de omstreden eiwitnormen in de voermaatregel geen rekening gehouden met deze extreme weersomstandigheden. ,,We zijn uitgegaan van de zomer van 2018, dat was ook een warme periode. Uit onze nieuwe berekeningen zal moeten blijken of het eiwitgehalte in het krachtvoer toch omhoog moet om de voedselbalans voor de dieren goed te houden’’, aldus een woordvoerster van Landbouwminister Carola Schouten.

Niet ideaal

Schouten maakte eerder dit jaar bekend dat veehouders hun koeien een eiwitarm dieet moeten voorzetten om de stikstofuitstoot te verminderen. Het gaat om een tijdelijke maatregel, tussen 1 september en 31 december wordt het eiwit in krachtvoer beperkt. ,,Als we dit niet doen, komt de woningbouw in ons land in gevaar en gaat er een streep door duizenden vergunningen voor nieuwe huizen. Dit veevoerplan is niet ideaal, dat weten wij ook, maar het is de enige manier om op zeer korte termijn minder stikstof uit te stoten”, liet het ministerie vorige maand weten.

Het is niet alleen de vraag of de voorgeschreven lagere eiwitgehaltes nog realistisch zijn, ook de datum van 1 september staat ter discussie. Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de voermaatregel, maar Schouten wacht nog op groen licht uit Brussel. ,,De ontwerpregeling ligt sinds 2 juni bij de Europese Commissie ter beoordeling. Lidstaten en de Europese Commissie kunnen drie maanden lang opmerkingen indienen. Tijdens deze periode mag de regeling nog niet worden vastgesteld.” Dit betekent dat de maatregel niet eens voor 2 september mag ingaan.

Volledig scherm Landbouwminister Carola Schouten. © VPRO

Doorrekening

Daarnaast is het wachten op een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op voorstel van regeringspartijen CDA en VVD wordt de veevoerregel door het PBL onderzocht. Daarbij wordt gekeken of een minder streng veevoerplan, gemaakt door de boeren zelf, ook voldoende resultaat oplevert. Mocht dat zo zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de voerregel. Het ministerie gaat er nog steeds vanuit dat deze berekening aan het eind van de maand beschikbaar is.

Ondertussen lopen de gemoederen onder sommige boeren verder op. Leden van Farmers Defence Force (FDF) afdeling Gelderland dreigen woensdag een bezoek te brengen aan thuisadressen van Kamerleden om zo de druk op te voeren rond de voermaatregel. Veel boeren willen de maatregel sowieso niet uitvoeren uit vrees dat hun dieren ziek worden. Door de protesten bij de Kamerleden thuis - de boeren willen van de Kamerleden weten wat zij persoonlijk vinden - hoopt FDF de maatregel toch van tafel te krijgen. Er loopt nog een gerechtelijke procedure (donderdag is er een kort geding, red.) maar veel boeren denken niet dat de rechter de voermaatregel zal afwijzen. Het landelijk bestuur was overigens niet op de hoogte van de regionale actie.

Quote Eén ding: je blijft uit de buurt van mijn vrouw en kinderen Gert-Jan Segers, ChristenUnie

De fractievoorzitters van coalitiepartijen D66, CDA, CU en VVD zijn niet te spreken over de oproep. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat Farmers Defence Force ‘weer een grens overgaat’. Ook Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA, vindt dat de acties van Farmers Defence Force ‘geen fraaie taferelen’ opleveren. Heerma wilde geen uitspraken doen over mogelijke extra beveiliging voor Kamerleden. Fractievoorzitter Rob Jetten (D66) noemt de oproep ,,intimiderend en bedreigend.” Als het aan hem ligt, hoeft Farmers Defence Force niet meer bij het kabinet aan tafel te schuiven voor overleg over de stikstofaanpak.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt dat de boeren een grens over gaan als ze politici thuis opzoeken. ,,Ik word bijna dagelijks aangesproken: op straat, in de trein en online en dat is ook goed, daarvoor ben je volksvertegenwoordiger. Maar één ding: je blijft uit de buurt van mijn vrouw en kinderen. De methodes van Farmers Defence Force, die we inmiddels kennen, werken averechts. Dat is fnuikend, vooral omdat daar uiteindelijk de goedwillende boeren onder lijden.”

Zondag stonden de boeren al bij het Mediapark in Hilversum om te protesteren terwijl landbouwminister Carola Schouten geïnterviewd werd voor het programma Zomergasten.

Volledig scherm Minister Schouten was zondagavond de Kop van Jut voor een groepje boeren. Zij protesteerden bij het Mediapark in Hilversum tegen de voermaatregel van de minister. © Caspar Huurdeman