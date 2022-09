Kans op forse hoeveelheden regen: ‘Op en top herfstweek’

Deze laatste week van september kan er regionaal en vooral aan de kust veel regen vallen. Deze maand regent het een stuk meer dan normaal in september, melden de meteorologen. De extreme droogte is daardoor inmiddels voorbij.

Tot en met vrijdagavond kan er in grote delen van Nederland 20 tot 30 millimeter regen vallen. Met name in de kustgebieden kan dat grote hoeveelheden neerslag opleveren. Een heuse buientrein trekt daar tussen maandagavond en woensdagochtend over, wat naast veel regen lokaal ook onweer of hagel kan opleveren. In Zuid-Holland en Zeeland, waar waarschijnlijk het zwaartepunt komt te liggen van de buien, is over deze periode van 36 uur plaatselijk een maandsom aan neerslag mogelijk. Dat komt in september overeen met 60 tot 70 millimeter.

Volledig scherm De meeste regen is voor vandaag en morgen en ook vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag, wanneer oktober begint, kan het nog flink regenen en waaien. © ANP / Erald van der Aa

Natter dan normaal

In deze tijd van het jaar regent het doorgaans veel door het warme Noordzeewater en botsende winden in de kustgebieden. Wel is het deze september een stuk natter dan normaal. Inmiddels is er met ruim 100 millimeter al meer gevallen dan de 78,1 millimeter die er in de hele maand september gemiddeld over het land valt.

Volgens Weeronline wordt met de verwachte hoeveelheid neerslag de recordhoeveelheid septemberregen genaderd. Die werd genoteerd op meetstation Hoek van Holland en staat op 289 millimeter. Verschillende weerstations, waaronder Middelburg en Dirksland, zijn de 200 millimeter inmiddels gepasseerd. Het absolute maandrecord staat op 325 millimeter en werd in augustus 2004 op meetstation Maasland behaald. ,,De kans dat we dit gaan halen is vrij onwaarschijnlijk”, aldus het weerbureau.

Ook koel voor de tijd van het jaar

Behalve bijzonder nat is het de komende dagen ook koel voor de tijd van het jaar. ,,Vorige week hadden we al een kouderecord te pakken, zelfs het eerste kouderecord sinds 2019, en het is niet geheel ondenkbaar dat vandaag ook op sommige plaatsen een kouderecord wordt gevestigd met maximaal 11 tot 12 graden", stelt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Landelijk lijkt dat overigens onwaarschijnlijk. Maar dat het ronduit fris blijft voor eind september is duidelijk!’

Quote We kunnen dus met recht spreken van een op en top herfstweek Wouter van Bernebeek, Meteoroloog Pas vanaf donderdag gaat de temperatuur langzaam stijgen. De wind draait wat meer naar een zuidwestelijke richting en daarmee komt de aanvoer van wat warmere lucht op gang. De nachten worden daarbij ook tijdelijk wat kouder met kans op nevel of mist.

‘Op en top herfstweek’

Ook de dagen daarna houdt het wisselvallige herfstweer aan. Lagedrukgebieden koersen vanaf de Atlantische Oceaan naar West-Europa en zorgen regelmatig voor regen of buien. Met name aanstaande zaterdag kan potentieel weer een natte dag worden met lokaal kans op meer dan 20 millimeter regen. ,,We kunnen dus met recht spreken van een op en top herfstweek", aldus Van Bernebeek.

Pas volgende week komt er wat rustiger en droger weer met meer ruimte voor de zon. Van Bernebeek: ,,Overigens betekent dat niet direct dat het ook warm wordt. De wind blijft namelijk uit een westelijke richting waaien en daarmee is het vaak vrij koel met maxima tussen 14 en 17 graden. In de nacht en ochtend zou met die vochtige aanvoer dan de kans op mist kunnen toenemen. Als dat gebeurt is het in oktober altijd de vraag hoe snel dat vervolgens verdwijnt.”