Met videoKomend weekend valt nog in het water, door een lagedrukgebied dat precies over ons land trekt met veel buien en wind. Maar daarna volgt verandering. De kans op zomerse temperaturen rond de 25 graden neemt toe.

Afgelopen dagen leek het te blijven regenen, met soms meer dan een maandsom aan neerslag. En er volgt nog meer regen. Vooral zaterdagmiddag en zondag overdag valt regionaal tussen de 10 en 20 millimeter neerslag. ,,Lokaal kunnen deze sommen aanzienlijk verder oplopen", laat meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten. ,,Vooral in het zuidwesten en zuiden valt een behoorlijke plens water. Bij dit alles ligt de temperatuur niet hoger dan 17 graden tijdens neerslag, en 19 tot 20 graden als de zon even doorbreekt.”

De wind houdt zich voorlopig wel rustig, zeker ten opzichte van woensdag en donderdag. Het beste moment dit weekend valt op zaterdagochtend. Dan schijnt de zon met name in het oosten nog af en toe, maar vanuit het westen krijgen we al wel te maken met hoge bewolking. ,,Wanneer die bewolking tijdens de nacht al gedeeltelijk binnenloopt kan dat een zeer kleurrijke zonsopkomst geven", aldus Van Bernebeek. Landinwaarts komen daarbij bovendien nevel of mistbanken voor bij een minimumtemperatuur van een graad of 8. ,,Iets om even in de gaten te houden voor de fotografen onder ons!”

Vervolgens wordt het zaterdagochtend lokaal nog 20 graden langs de oostgrens, maar dat hangt een beetje af van de snelheid waarmee de eerste regen ons land aandoet. Verder lijken ‘twintigers’ niet echt aan de orde dit weekend door het gebrek aan zonneschijn.

Zomerweer

De eerste dagen na het weekend zorgt de wind voor koel zomerweer. Maandag en dinsdag hebben we ook met enkele buien te maken. Vooral tijdens de nachten zorgt dat voor potentieel lage temperaturen: een enkele nacht met 6 tot 7 graden in het binnenland is zomaar mogelijk. Daarbij kan ook wat nevel of mist voorkomen.

Overdag schommelt de temperatuur rond een graad of 19. Van Bernebeek: ,,Vanaf woensdag verplaatst een hogedrukgebied boven Spanje zich naar het centrale deel van Europa en dan draait de stroming ineens uit het zuidwesten tot zuiden. Het is nog ver vooruit, maar tegen die tijd neemt de kans op zomerse temperaturen rond 25 graden toe. Eerst in het zuiden en later ook elders in ons land.”

