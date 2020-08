Kantoor advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten, collega's geschokt: ‘Dit is heel ernstig’

UPDATEEen advocatenkantoor is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten in Amsterdam, bevestigt de politie. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten. De politie doet bij het pand aan de Falckstraat, in het centrum van Amsterdam, uitgebreid onderzoek. Er is niemand gewond geraakt.

Bij aankomst van de politie werd een kogelinslag in het raam aangetroffen. Op foto’s van het pand is zeker één kogelgat in een raam naast de voordeur te zien. Agenten hebben een deel van de Falckstraat afgezet. De Forensische Opsporing is aanwezig voor onderzoek. ,,We zijn ter plaatse gegaan en hebben geconstateerd dat er geschoten is. We komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben”, laat een politiewoordvoerder aan deze site weten.

Buurtbewoners die bij hun auto willen, worden weggestuurd. Volgens de Amsterdamse zender AT5 zijn buurtbewoners in de straat midden in de nacht opgeschrikt door één of meerdere schoten. De politie wil niet bevestigen of er vanuit een auto is geschoten. ,,Er loopt een onderzoek waaraan diverse rechercheurs werken.” De politie kan nog niet zeggen in welke hoek de dader moet worden gezocht.

Geschokt

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is geschokt over de beschieting van het kantoor. ,,Het is heel ernstig dat dit is gebeurd. Het is van het grootste belang dat advocaten hun belangrijke werk, een onmisbaar onderdeel van een rechtsstaat, veilig kunnen doen”, valt te lezen in een verklaring.

De orde stelt op basis van de moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep ‘concrete risico’s kunnen lopen’. ,,De NOvA doet onderzoek naar de behoeften van advocaten op veiligheidsgebied. Voor advocaten die een concrete dreiging ondervinden is er een noodnummer beschikbaar.”

Collega-advocaat Sidney Smeets spreekt op Twitter van ‘vreselijk naar nieuws’. ,,Temeer omdat toen ik net advocaat was in Utrecht een bom ontplofte bij het kantoor van Paul Bovens waar Jan-Hein toen nog werkte. Sterkte!“, twittert de raadsman. Raadsman Sébas Diekstra houdt het kort: ,,Bizar nieuws.”

Zware jongens

Het kantoor van de 51-jarige Jan-Hein Kuijpers zit in een chic, drie etages tellend herenhuis en is gespecialiseerd in strafrechtszaken. Twaalf advocaten werken inmiddels voor zijn praktijk, plus medewerkers, met ook nog een kantoor in Den Bosch.

De in Waalwijk geboren advocaat brak in februari 2007 landelijk door met de verdediging van Willem Holleeder. Ook nu staat Kuijpers een kleurrijk bestand aan cliënten bij. Zo is hij de advocaat van grote drugshandelaars zoals de onlangs gearresteerde Roger P., alias ‘Piet Costa’, die als één van de grootste Nederlandse spelers op de internationale cocaïnemarkt wordt gezien. Ook vertegenwoordigt hij Ahmet G. – die in maart vorig jaar een poging tot liquidatie overleefde in Amstelveen-Westwijk.

Brabantse onderwereld

Uit de ‘Hollandse netwerken’ heeft hij ook meerdere belangrijke Amsterdamse cliënten, zoals Danny K. en mensen die voor hem werken zoals Peter R. – die in 2015 zwaargewond raakte bij een liquidatiepoging in Diemen. Verder is hij de raadsman van Martien R., die door justitie als de ongekroonde koning van de Brabantse onderwereld wordt gezien.

Vorig jaar reageerde Kuijpers nog op het overlijden van collega-raadsman Derk Wiersum, die midden op straat in Amsterdam werd geliquideerd. Kuijpers zei toen dat hij niet verwachtte dat er meer advocaten zouden volgen.

,,Dit is denk ik een gebeurtenis die uit het zware milieu geen navolging zal krijgen, in tegendeel. Al was het alleen maar omdat het heel slecht is voor de zaken. Als je een advocaat liquideert, gaat de politie er zó verschrikkelijk vol opzitten dat je geen schuimpje meer kunt pikken. Hopelijk was dit de de eerste en laatste keer”, vertelde hij toen.

Kuijpers zit momenteel in het buitenland voor vakantie en kan inhoudelijk niet reageren op de beschieting.

Kogelgaten bij een advocatenkantoor dat is beschoten in het centrum. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

