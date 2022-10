Kapiteins fataal ongeval Waddenzee weer vrij, politie zoekt naar 2 vermisten

Watertaxi de Stormloper en de snelle veerboot Tiger raakten elkaar gistermorgen rond 07.15 uur in het Schuitengat, een paar honderd meter vanaf de haven van West-Terschelling. Daarbij vielen zeker twee doden. Twee mensen zijn nog vermist. Reddingswerkers gaan ervan uit dat ook de twee vermisten zijn omgekomen. Alle slachtoffers zijn verbonden aan bouwgroep Friso uit Sneek. De bouwvakkers werden naar het eiland gebracht om huizen te renoveren. Een van hen had zijn 12-jarige zoontje mee, die nog altijd is vermist.

De aanhouding van de kapiteins is een standaardprocedure. Het onderzoek naar wat er precies mis ging, is nog in volle gang. Daarin wordt meegenomen welke rol de snelheid van de boten is geweest. Gisteren werd al duidelijk dat beide schepen vermoedelijk te hard door het Schuitengat hebben gevaren. De maximale snelheid is daar 20 kilometer per uur. De snelle veerboot Tiger ging met bijna 55 kilometer per uur ruim twee keer zo hard, Watertaxi de Stormloper voer kort voor het fatale ongeval bijna 30 kilometer per uur.