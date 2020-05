Kapper wel een mondkapje, thuiszorgwerker niet: ‘Dat is niet uit te leggen’

Bestuurder Marjolein de Jong van zorgorganisatie Groenhuysen in Roosendaal (2.300 medewerkers, 4000 cliënten) is duidelijk. ,,Dat is niet uit te leggen.” De Jong zegt dat de levering van beschermende middelen voor verpleeghuizen en thuiszorg nog steeds moeizaam verloopt.



,,Vorige week ontvingen we pas de eerste levering via het landelijk coördinatiepunt. Het begint dus binnen te druppelen. Maar het feit dat Groenhuysen op dit moment over voldoende spullen beschikt, is níet te danken aan die landelijke verdeling. We hebben het zelf moeten regelen. Twee medewerkers waren continue aan het rondbellen voor beschermingsmiddelen.”