Karim Aachboun (juridisch adviseur van de ex van Johnny de Mol) gearresteerd en nacht in cel

Karim Aachboun, de ‘juridisch adviseur’ van de ex van Johnny de Mol, is opgepakt en heeft een nacht in de cel moeten doorbrengen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Aachboun wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte over grensoverschrijdend gedrag.