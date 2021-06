Kat Pinky viel van dertien hoog naar beneden én overleefde: ‘Ik dacht dat hij verdronken was’

VIDEO Kans op zeer pittige buien, waarschu­wing voor slecht zicht en aquapla­ning

28 juni Wie vanmiddag de weg op gaat, kan maar beter goed opletten. Er is code geel afgegeven, want lokaal kunnen er zeer pittige buien vallen, met kans op tientallen millimeters regenwater in korte tijd, hagel en windstoten. Weerplaza waarschuwt dat het verkeer ‘tijdelijk last kan hebben van aquaplaning en zeer slecht zicht, ook kunnen straten en sommige tunnels onderlopen’.