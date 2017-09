Katlijk geraakt door gewelddadige dood echtpaar

De woning in Katlijk waar gisteren twee overleden mensen zijn aangetroffen is hermetisch afgesloten. In het Friese dorp zijn Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) met geweld om het leven gebracht. De politie heeft hun 14-jarige zoon aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij hun dood. De recherche is volop bezig met het sporenonderzoek op de boerderij van het echtpaar. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft de gebeurtenis diepe indruk gemaakt op de inwoners.