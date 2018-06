‘Kattenvrouwtje’ in tranen na besluit rechter: maximaal twee huisdieren

Het verhaal van de Gelderse is schrijnend. In 2012 werden er al eens dieren bij haar weggehaald, omdat ze er niet goed voor zorgde. Vorig jaar ging het opnieuw mis in het chaletje waar ze woonde op een camping. In augustus troffen inspecteurs maar liefst tien volwassen katten en twee kittens aan in het huisje. De beestjes waren er niet goed aan toe. Ze hadden niesziekte, vlooien, wormen, ontstoken ogen en sommigen hadden longontsteking en ademhalingsproblemen. Daarnaast waren ze erg mager en leefden ze samen met M. in een zwaar vervuild chalet.

Rekeningen

En het huis is inmiddels ook opgeruimd, stelt M.. Nieuw probleem is echter wel dat ze per 31 oktober moet verhuizen, omdat de camping gaat sluiten. ,,We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe woning, maar dat is niet gemakkelijk. Want mevrouw kan niet in een gewone woonwijk wonen, dus we zijn daar met een paar instanties druk mee bezig", legde de budgetcoach uit. Maar dat kon de officier van justitie allemaal niet overtuigen. Zij eiste in het belang van de katten een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast vindt zij dat M. nooit meer dieren mag houden, omdat ze de zorg domweg niet aankan.