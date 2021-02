Kees (32) verloor in één week zijn ouders aan corona: ‘Droom regelmatig dat ze er gewoon nog zijn’

,,Het was een verschrikkelijk jaar. Mijn broertje en ik zijn geen kleine kinderen, we hebben allebei een eigen huis en onze ouders hoefden niet meer voor ons te zorgen, maar ik mis ze enorm. Ik wil zo graag nog dingen met ze delen. Ons dochtertje is inmiddels bijna 2 en loopt. Mijn moeder was zo gek op haar. Ze paste één keer per week op. Dat dat allemaal niet meer kan, is zo moeilijk. Of advies vragen aan mijn vader. Het is pas de laatste maanden dat ik het echte verdriet begin te voelen.