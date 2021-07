Keghart (20) slaagt na vlucht summa cum laude: ‘Ik heb in Syrië gezien hoe erg het leven kan zijn’

De vlucht van Syrië naar Nederland. Het heeft zijn leven getekend, zegt Keghart. Gedwongen op zoek naar een beter leven, terwijl zijn ouders achter bleven in de oorlog in hun thuisland. „Door omstandigheden konden ze niet mee, ik moest wel weg. Ik heb gezien hoe erg het leven kan zijn. Daarom heb ik er alles aan gedaan, met bloed, zweet en tranen, om in Nederland zo ver mogelijk te komen.”

Negen of hoger

Met succes. Afgelopen vrijdag, iets later dan de meeste scholieren omdat hij Latijn pas in het tweede tijdvak maakte, hoorde hij dat hij summa cum laude geslaagd is voor het gymnasium op Het Stedelijk Lyceum in Enschede. Het betekent dat hij gemiddeld een 9 of hoger heeft voor alle vakken. Op zijn lijst staan zelfs drie tienen, voor wiskunde B, natuurkunde en zijn profielwerkstuk voor biologie.