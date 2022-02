Kelly de Vries brengt zaak-Tanja Groen grens over: ‘Zelfde rechte rug als mijn vader’

Update/video Gijzeling in Apple Store Leids­eplein: politie massaal aanwezig en plein ontruimd

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is een gijzeling gaande. Er is volgens Het Parool sprake van één gijzelnemer en één gijzelaar. Meerdere bronnen melden aan die krant dat medewerkers en klanten zich hebben verschanst in een afgesloten ruimte boven de winkel. Een groot deel van het Leidseplein en de omgeving is afgezet en er is veel politie op de been.

20:15