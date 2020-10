Kelly kreeg hoogzwanger corona: ‘Je wil alleen maar dat het goed gaat met de baby’

Coronavirus LIVE | Opnieuw meer coronabe­smet­tin­gen, drukte in natuurge­bie­den

18 oktober In het ziekenhuis liggen nu 1652 coronapatiënten, van wie 364 op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Bij het RIVM zijn tot vanochtend 10.00 uur 8184 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een toename van 45. En op Schiermonnikoog is de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.