Kelly kreeg hoogzwanger corona: ‘Je wil alleen maar dat het goed met de baby gaat’

Hoe vervelend voor hemzelf ook, de grootste zorg van Gijs ging direct uit naar zijn vrouw Kelly. Hoogzwanger van hun eerste kindje, kreeg Kelly corona. Eerst waren de klachten nog mild, maar dat bleef niet zo. Met koorts, een longontsteking, verkrampingen en rillingen over het hele lichaam werd de aanstaande moeder opgenomen in het ziekenhuis ZGT in Almelo. „Een dag voordat ik was uitgerekend”, zegt ze.