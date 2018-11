Ken jij de verkeersregels? VVN komt met uitlegsite

Die conclusie valt ook te trekken uit de online VVN-verkeersquiz die afgelopen drie jaar al 700.000 keer is ingevuld. Ruim de helft van het aantal verkeersdeelnemers (52 procent) kent bijvoorbeeld de maximumsnelheid op een woonerf niet. Een kwart van de weggebruikers weet niet hoe hard je mag rijden op een rijbaan met een groene streep. Ook de kennis over voorrang, fietsers van rechts en richting aangeven, laat te wensen over.



De nieuwe website moet verbetering brengen, zegt interim-directeur Alphons Knuppel. Met name voor de miljoenen Nederlanders die hun verkeerskennis sinds het behalen van hun rijbewijs nooit meer hoefden bij te spijkeren. ,,Deelnemers verbazen zich soms over de veranderingen in de regelgeving of over splinternieuwe regels waar ze het bestaan niet van kenden. Deze site is dus voor alle generaties een aanrader.”



Op de site staan onder andere alle 372 verkeersborden vermeld, die verkeersdeelnemers kunnen aantreffen op de Nederlandse wegen. Eenmaal aangeklikt volgt wat het bord betekent.