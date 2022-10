Kentering op energiemarkt: gas en elektriciteit goedkoper voor consument

Eneco is de eerste grote energieleverancier die zijn klanten een beetje laat profiteren van de scherpe daling van de gasprijs op de internationale markt. Op de TTF - de Europese handelsbeurs - is gas sinds de prijspiek eind augustus ruim 60 procent goedkoper geworden. Enecoklanten die per 1 november nieuwe tarieven krijgen, gaan 3,17 euro per kubieke meter gas en 79 cent per kWh elektriciteit betalen. Dat is respectievelijk 22 en 5 cent minder dan de ‘oktober-groep’. ,,De trend is dalende’’, beaamt Rianne de Voogt van Eneco, maar of die doorzet voor december weet ze niet. ,,Niets is nog met zekerheid te zeggen, we zijn die energie nu aan het inkopen.’’