Kerkdienst via livestream en vlogs: ‘Persoonlijk contact is nooit digitaal te vervangen’

Snelle coronatest onderwijs, zorg lukt niet, De Jonge spreekt GGD: ‘Werken hard aan verbeterin­gen’

1 oktober NIJMEGEN - De problemen met de coronatesten voor zorg- en onderwijspersoneel zijn dusdanig dat het ministerie van Hugo de Jonge hierover in gesprek is gegaan met de GGD. ,,We werken hard aan verbeteringen’’, stelt zijn woordvoerder.